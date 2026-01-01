Killerjagd. Schrei, wenn Du Dich traust
Während ihres Klettertrainings erreicht Anna ein Anruf ihres neuen Geschäftspartners Philipp Rothkamm: Auf einer Elite-Uni behauptet eine junge Frau, sie sei unter dem Einfluss von K.O.-Tropfen bei einer Erstsemesterparty sexuell missbraucht worden. Anna nimmt Kontakt auf. Doch nach dem Gespräch zweifelt sie an Majas Aussage und lehnt das Mandat ab. Als sich Maja kurz darauf auf dramatische Weise das Leben nimmt, beginnt Anna auf dem Campus zu recherchieren ...
