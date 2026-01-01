Killerjagd. Töte mich, wenn du kannst
90 Min.Ab 16
Killerjagd. Töte mich, wenn du kannst
Seit der Entführung vor einem Jahr, bei der Anna Winter beinahe ums Leben kam, versucht sie, ein neues Leben zu beginnen. Sie hat ihre Kanzlei aufgegeben und heuert in einem juristischen Call-Center an. Doch ein mysteriöser Anrufer wirft sie zurück in die Vergangenheit: Er fordert Anna auf, den verurteilten Morlock aus dem Gefängnis zu holen; sonst tötet er weiter. Doch Anna zögert - zu schwer lastet die Vergangenheit auf ihr ...
Genre:Thriller, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© teamWorx Television & Film GmbH