Killers: In jedem von uns steckt ein Killer
128 Min.Ab 18
Mr. Nomura ist ein attraktiver, eleganter und intelligenter Serienkiller, der sein Unwesen in Tokio treibt. In Jakarta tötet der Journalist Bayu im Affekt zwei sadistische Räuber. Über das Internet lernen sich die beiden kennen. Während Bayu hofft, in sein normales Leben zurückzukehren, fordert Mr. Nomura ihn zu einem tödlichen Duell heraus. Denn das Töten liegt uns im Blut.
Genre:Action, Krimi-Drama, Horror
Altersfreigabe:
18
