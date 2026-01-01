Kim-Dynastie: Die grausame Diktatur Nordkoreas | Doku
Kim-Dynastie: Die grausame Diktatur Nordkoreas | Doku
Die Kim-Dynastie ist eine Drei-Generationen-Linie der nordkoreanischen Führung, beginnend bei Kim Il-sung, über Kim Jong-Il und zuletzt Kim Jong-un. Der Personenkult und die staatseigene Ideologie wurden vom ersten obersten Führer ins Leben gerufen. Eine Schwalbe soll seine Geburt angekündigt haben. Am Himmel habe man einen doppelten Regenbogen erblickt und schließlich sei ein neuer Stern aufgestiegen – das Leben des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Il lieferte von Anfang an Stoff für Mythen und Legenden. Ein Blick auf die Wirklichkeit zeigt allerdings einen Mann, dessen Machtgier, Ruhmsucht und sadistische Grausamkeit in der Geschichte nahezu beispiellos sind. Der „liebe Führer“ schwelgte im Luxus, während sein Volk bittere Not litt...