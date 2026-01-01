Kinder des Zorns
93 Min.Ab 16
93 Min.Ab 16
Kinder des Zorns
Die idyllische Kleinstadt Gatlin liegt inmitten von Maisfeldern. Dort hört der kleine Isaac plötzlich die Stimme eines blutgierigen Maisdämons. Dieser befiehlt ihm, alle Einwohner des Dorfes, die unter 19 sind, zu opfern. Der kleine friedliche Ort verwandelt sich in eine Stadt des Grauens, die von der Außenwelt vollkommen isoliert ist. Eines Tages verirrt sich allerdings ein junges Pärchen in die Stadt und sein geplanter Urlaub wird zu einem Horrortrip.
Genre:Horror, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© New World Pictures, 1984