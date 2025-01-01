Kinder des Zorns 2 - Tödliche Ernte
89 Min.Ab 16
Kinder des Zorns 2 - Tödliche Ernte
Der Journalist John Garrett und sein Sohn Danny reisen nach Nebraska, um die geheimnisvolle Stadt Gatlin zu erkunden. Vor acht Jahren wurden in der Kleinstadt die verstümmelten Leichen der erwachsenen Bevölkerung gefunden. Die beiden wissen allerdings nicht, dass ein mörderischer Kult von Kindern immer noch in den endlosen Maisfeldern wartet. Außerdem treffen sie den mysteriösen Waisen Micah, der besessen scheint.
Genre:Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Fifth Avenue Entertainment 1992