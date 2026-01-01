Kindesentführung: Wo ist meine Tochter? | True Crime Doku
51 Min.Ab 16
51 Min.Ab 16
Kindesentführung: Wo ist meine Tochter? | True Crime Doku
An einem Sommernachmittag in dem gehobenen Lodi, Kalifornien, wird ein 12-jähriges Mädchen aus ihrem Zuhause entführt. Hunderte Polizisten und FBI-Agenten eilen herbei, entschlossen, das junge Mädchen rechtzeitig zu finden. Als das Auto des Entführers auf einem Feld in der Nähe von Lodi entdeckt wird, kommen Polizeihunde, Hubschrauber und Hunderte von Freiwilligen zum Einsatz, um rund um die Uhr zu suchen. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Studio71