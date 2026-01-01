King Arthur
136 Min.Ab 16
136 Min.Ab 16
King Arthur
Realistische Version der Arthus-Sage mit Clive Owen und Keira Knightley: Arthur schützt mit seinen Mannen am Hadrianswall die römische Provinz Britannia vor keltischen Übergriffen. Als der römische Bischof zu der Truppe stößt, um sie mit Freibriefen in ihre Heimat zu entlassen, hinterlässt er auch eine letzte Mission: Arthur und seine Ritter sollen den künftigen Papst aus dem nordischen Feindesland zurück hinter den sicheren Hadrianswall geleiten - eine Reise auf Leben und Tod.
Genre:Historisches Drama, Abenteuer, Action, Krieg
Produktion:IE, 2004
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© TOUCHSTONE PICTURES & JERRY BRUCKHEIMER FILMS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.