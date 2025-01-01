King Arthur - Excalibur Rising
100 Min.Ab 12
Im Jahr 520 fällt König Arthur in der Schlacht von Camlann. Sein loyaler Ritter Sir Bedivere bringt das Schwert Excalibur zurück zur Seegöttin. Viele Jahre später erfährt der junge Owain, dass er der uneheliche Sohn von König Arthur ist. Owain nimmt seine Berufung und das Erbe seines Vaters als Herrscher und Beschützer der Schwachen an - um Excalibur eines Tages in seinen Händen zu halten…
Genre:Action, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film