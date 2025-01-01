Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
King Arthur - Excalibur Rising

King Arthur - Excalibur Rising

100 Min.Ab 12
Planet Movies100 Min.Ab 12
Planet Movies
King Arthur - Excalibur Rising

King Arthur - Excalibur Rising

Im Jahr 520 fällt König Arthur in der Schlacht von Camlann. Sein loyaler Ritter Sir Bedivere bringt das Schwert Excalibur zurück zur Seegöttin. Viele Jahre später erfährt der junge Owain, dass er der uneheliche Sohn von König Arthur ist. Owain nimmt seine Berufung und das Erbe seines Vaters als Herrscher und Beschützer der Schwachen an - um Excalibur eines Tages in seinen Händen zu halten…

Genre:
Action, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Tiberius Film