King Richard
140 Min.Ab 12
140 Min.Ab 12
King Richard
Venus und Serena Williams zählen zu den begnadetsten Tennisspielerinnen aller Zeiten. Diesen Erfolg haben sie vor allem ihrem Vater Richard Williams zu verdanken. Schon im Kindesalter fördert er die beiden Schwestern und ermöglicht ihnen intensives Tennistraining. Allen Kritikern zum Trotz ist sich Richard sicher: Seine Töchter können den großen Durchbruch schaffen. Doch unter dem väterlichen Ehrgeiz leidet seine Beziehung zu den Mädchen ...
Genre:Biografie, Drama
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Telepool GmbH