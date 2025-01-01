Kissenschlacht
88 Min.Ab 6
88 Min.Ab 6
Kissenschlacht
Anna und Michael haben alles versucht, um ein Baby zu zeugen - ohne Erfolg. Eine letzte Hoffnung gibt es noch: Leihmutterschaft. Ihr Arzt und Freund Peter sieht in der Russin Maria die ideale Kandidatin. Sie ist bereit, das Kind für die beiden auszutragen. Eine glückliche Fügung, zumal Michael innerhalb eines Jahres einen Nachfolger vorweisen muss, um die Firma seines Onkels übernehmen zu können. Anna gaukelt allen eine Schwangerschaft vor - mit verheerenden Folgen ...
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1