Kleintiermedizin: Der anspruchsvolle Alltag in der Kleintierpraxis
13 Min.Ab 12
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Kleintiermedizin: Der anspruchsvolle Alltag in der Kleintierpraxis
Ismaning bei München. Der Arbeitsalltag in einer Kleintierpraxis beinhaltet die Untersuchung, Diagnose und Behandlung von Haustieren wie Hunden, Katzen und Kleintieren. Die Zahl der kleinen Patienten steigt ständig. Seit der Corona-Pandemie gibt es in Deutschland rund 2 Millionen Haustiere mehr. Die beliebtesten Haustiere sind Katzen und Hunde. Tierärzte führen Routinetätigkeiten wie Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen durch, behandeln akute Erkrankungen oder Verletzungen und führen chirurgische Eingriffe durch, wenn nötig.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71