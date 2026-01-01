Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knallharte Prüfung? - Der Aufnahmetest der Polizei

23 Min.Ab 12
Focus TV Reportage23 Min.Ab 12
Focus TV Reportage
Wer hierzulande Polizist werden möchte, muss einen umfangreichen Einstellungstest über sich ergehen lassen. Die Durchfallquote bei diesem Test zwischen 10 und 20 Prozent – je nach Bundesland. Wie gehen Bewerber in diese Prüfungen hinein? Wie meistern sie Rückschläge? Und wer wird am Ende bestehen und eine Note haben, die zur Polizeiausbildung reicht? Die Focus TV Reportage zeigt hautnah die Aufnahmeprüfung der Bayerischen Polizei.

Familie, Dokumentation
12
© Studio71