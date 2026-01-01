Knight Moves - Ein mörderisches Spiel
Knight Moves - Ein mörderisches Spiel
Schachgroßmeister Peter Sanderson steht im Zentrum eines hochkarätigen Turniers, als eine Frau, mit der er die Nacht verbracht hat, brutal ermordet aufgefunden wird. Hochpräzise inszeniert, ohne eine Spur von Blut, deutet alles auf einen Täter hin, der ebenso berechnend vorgeht wie ein Meisterspieler. Für die Polizei ist Sanderson der Hauptverdächtige – zu viele Zufälle sprechen gegen ihn. Captain Sedman und sein Kollege Wagner setzen die Psychologin Kathy Sheppard auf ihn an, um herauszufinden, ob der gefeierte Champion ein eiskalter Killer ist. Doch der Fall nimmt eine Wendung, als ein Unbekannter Sanderson direkt kontaktiert, die Morde gesteht und weitere ankündigt – als Teil eines perfiden Spiels, in dem die Stadt selbst zum Schachbrett wird. Während die Ermittler immer misstrauischer werden, versucht Sanderson verzweifelt, die Strategien des Mörders zu durchschauen. Erst als er selbst in Haft sitzt, erkennt er die wahre Bedrohung: Der Killer hat es auf seine Tochter abgesehen. In einem Rennen gegen die Zeit muss Peter den letzten Zug wagen – um Leben zu retten.