Knochenbrecher Gerd Groon
46 Min.Ab 12
46 Min.Ab 12
Knochenbrecher Gerd Groon
Heilen auf Ostfriesisch. Unterwegs mit Knochenbrecher Gerd Groon. Die Bezeichnung „Knochenbrecher“ klingt martialisch. Dahinter verbirgt sich jedoch eine besondere Fähigkeit: Menschen und Tiere mit der Kraft der Hände zu heilen. Diese traditionellen alternativen Heilkundigen findet man überwiegend in Ostfriesland. Einer von ihnen ist Gerd Groon, Knochenbrecher und Pferdeheiler in Großheide, einer 9000 Seelen-Gemeinde in der Nähe von Aurich. Die FOCUS TV-Reportage begleitet den 57-Jährigen bei seiner Arbeit. Er trifft auf Menschen mit verspannten Rücken, lahmende Pferde und humpelnde Hunde.
Genre:Nachrichtenmagazin
Altersfreigabe:
12
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