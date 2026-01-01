Knochenjob Kopfgeldjäger: Die gefährliche Jagd nach Straftätern
24 Min.Ab 12
24 Min.Ab 12
Knochenjob Kopfgeldjäger: Die gefährliche Jagd nach Straftätern
Sie sind in den USA gefürchtet wie die Polizei: Kopfgeldjäger. Sie kommen immer dann zum Einsatz, wenn ein Straftäter oder Verdächtiger flüchtig ist und zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Bis an die Zähne bewaffnet übernehmen dann die Männer und Frauen der privat organisierten Einheiten den Job der Polizei. Haben sie einen Gesuchten gestellt, wird er festgenommen und ins Gefängnis überstellt. Am Ende winkt eine dicke Belohnung für die Bounty Hunter - Wilder Westen in der Moderne. Focus TV hat die Bounty Hunter von New Orleans mehrere Schichten lang bei ihrer täglichen gefährlichen Arbeit begleitet.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71