Kobolde des Küstenwaldes - Die Rüsselhündchen von Arabuko
Kaum bekannt und nie gesehen - Rüsselhündchen verblüffen selbst Zoologen. Das hochbeinige Tier mit der langen beweglichen Nase und dem goldglänzenden Hinterteil gleicht einer schillernden Elefantenspitzmaus. Scheu und verborgen lebt es nur im letzten Küstenwald Ostafrikas. In dieser biologischen Schatzkammer entwickelt sich das bedrohte Wesen zum Flaggschiff für den Schutz des Arabuko-Waldes. Die seltsamen Mini-Elefanten locken Touristen in diesen Nationalpark Kenias. Einnahmen aus dem Öko-Tourismus ermöglichen Schulkindern eine bessere Ausbildung. Das phantomhafte Rüsselhündchen ist sinnbildlich zum guten Geist des Küstenwalds geworden. Ihr letzter Lebensraum ist der Arabukowald an der Ostküste Kenias unweit Mombasa. Wegen seiner urtümlichen Vielfalt ist der Lebensraum als Biosphären-Reservat von weltweiter Bedeutung. Der Urwald beherbergt darüber hinaus märchenhaft verfallene Ruinenstädte wie im Dschungelbuch. Das Rüsselhündchen mit seinem witzigen Aussehen und lustigen Verhalten ist ein Sympathieträger. Der Film folgt dem lokalen Naturführer Willy Kombe bei seinen Bemühungen das Rüsselhündchen und dessen Lebensraum zu schützen.