Koks im Käse: Die Verstecke der Häftlinge bei Zellendurchsuchung
15 Min.Ab 12
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Koks im Käse: Die Verstecke der Häftlinge bei Zellendurchsuchung
Sie wissen ganz genau, was sie wollen: unbeaufsichtigt telefonieren, Tattoo-Maschinen und selbstgebrannten Alkohol – die Rede ist von den Insassen einer Justizvollzugsanstalt.Ob Messer in der Torte oder Koks im Käse - die Vollzugsbeamtin Johanna Schröder kennt die Tricks, Verstecke und Schmuggelwege der Häftlinge. Focus TV hat sie bei Ihrer Arbeit begleitet. Die Focus TV Reportage über einen ungewöhnlichen Berufsalltag im Strafvollzug.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
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