Kolle - Ein Leben für Liebe und Sex
Kolle - Ein Leben für Liebe und Sex
Der Journalist und Filmemacher Oswalt Kolle kämpft ab dem Ende der 1960-er Jahre für seine Ideen einer liberalen Sexualaufklärung. Er muss sich mit seinen Aufklärungsfilmen allerdings gegen heftige Widerstände wehren: So plant die FSK, seinen neusten Film auf den Index zu setzen und ein konservativer Staatsanwalt will ihn gar hinter Gittern sehen. Neben diesen beruflichen Grabenkämpfen muss sich Kolle außerdem durch sein schwieriges, von diversen Affären durchzogenes Privatleben manövrieren.
Genre:Spezial, Biografie, Tragikomödie
