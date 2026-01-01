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Kommando Störtebeker

Kommando Störtebeker

79 Min.Ab 0
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Kommando Störtebeker

Nachdem Paul Bommel das Geld seines Chefs verzockt hat, hofft er mit dem Schatz von Störtebeker, von dem ihm sein Vater immer erzählte, wieder an Finanzen heran zu kommen. Opa, Vater und Sohn machen sich gemeinsam auf den Weg nach Hamburg, um die fehlende Hälfte der Schatzkarte zu finden. Dort wird gerade ein James-Bond-Film gedreht und Bayern spielt gegen St. Pauli ... Rechte: Your Family Entertainment

Genre:
Animation, Fantasie, Abenteuer
Produktion:
DE, 2001
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© Your Family Entertainment