Kommando Störtebeker
79 Min.Ab 0
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Kommando Störtebeker
Nachdem Paul Bommel das Geld seines Chefs verzockt hat, hofft er mit dem Schatz von Störtebeker, von dem ihm sein Vater immer erzählte, wieder an Finanzen heran zu kommen. Opa, Vater und Sohn machen sich gemeinsam auf den Weg nach Hamburg, um die fehlende Hälfte der Schatzkarte zu finden. Dort wird gerade ein James-Bond-Film gedreht und Bayern spielt gegen St. Pauli ... Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Fantasie, Abenteuer
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment