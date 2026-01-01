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Kriegstagebücher S1 F7 – 1945

Kriegstagebücher S1 F7 – 1945

58 Min.Ab 12
TemporaTV58 Min.Ab 12
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Kriegstagebücher S1 F7 – 1945

Deutschland kapituliert am 8. Mai 1945 nachdem sich Hitler das Leben genommen hat. Im Juli treffen sich u. a. Churchill, Truman und Stalin in Potsdam zur Drei-Mächte-Konferenz, um über die weitere Vorgehensweise zu beraten. Territoriale Fragen wurden schon im Februar in Jalta durch Churchill, Roosevelt und Stalin geklärten.

Genre:
Dokumentation, Krieg, Geschichte, Mini-Serie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH