Kriminalität bei Jugendlichen - Eine große Herausforderung
Frankfurt verzeichnet laut Polizeistatistik die höchste Kriminalitätsrate in Deutschland. Um gegen die Jugendkriminalität anzugehen, hat die Stadt seit drei Jahren das "Haus des Jugendrechts" ins Leben gerufen: In dieser Einrichtung arbeiten Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendgerichtshilfe und Täter-Opfer-Ausgleich eng zusammen. Diese enge Zusammenarbeit ermöglicht es, jugendliche Straftäter, die auffällig geworden sind, schneller zu identifizieren und intensiver zu betreuen. Die Behörden beschränken sich jedoch nicht nur auf die strafrechtliche Verfolgung, sondern bieten den jungen Menschen auch eine ganzheitliche Unterstützung für ihre persönliche Entwicklung. Dazu gehören Maßnahmen wie gemeinsame Besuche beim Jobcenter und Gespräche mit den Familienangehörigen potenzieller jugendlicher Straftäter.