Kriminalitäts-Hotspot Hamburg - Polizei im Kampf gegen Problembezirke
20 Min.Ab 12
20 Min.Ab 12
Kriminalitäts-Hotspot Hamburg - Polizei im Kampf gegen Problembezirke
Hamburg - vor allem die Viertel St. Pauli, St. Georg und die Schanze sind berühmt berüchtigt. Jeden Tag rückt die Polizei hier dutzende Male aus, um für Ordnung zu sorgen. Wie die Polizei im Kampf gegen Problembezirke in den Kriminalitäts-Hotspots vorgeht, hat die Focus TV Reportage begleitet.
Genre:reportage, dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71