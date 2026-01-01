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Kriminalitäts-Hotspot Hamburg - Polizei im Kampf gegen Problembezirke

20 Min.Ab 12
Focus TV Reportage20 Min.Ab 12
Focus TV Reportage

Kriminalitäts-Hotspot Hamburg - Polizei im Kampf gegen Problembezirke

Hamburg - vor allem die Viertel St. Pauli, St. Georg und die Schanze sind berühmt berüchtigt. Jeden Tag rückt die Polizei hier dutzende Male aus, um für Ordnung zu sorgen. Wie die Polizei im Kampf gegen Problembezirke in den Kriminalitäts-Hotspots vorgeht, hat die Focus TV Reportage begleitet.

Genre:
reportage, dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Studio71