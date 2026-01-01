Kristy - Lauf um dein Leben
86 Min.Ab 16
86 Min.Ab 16
Kristy - Lauf um dein Leben
Nachdem die meisten Studenten über die Feiertage nach Hause zu ihren Familien gefahren sind, verbringen Justine und einige ihrer Freundinnen Thanksgiving alleine auf dem abgelegenen Campus ihrer Universität. Doch während sich die junge Gruppe auf einige gemütliche Tage einstellt, ahnt keiner von ihnen, dass sie schon längst von einem unbekannter Killer ins Visier genommen wurden.
Altersfreigabe:
16
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