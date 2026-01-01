Krokodile zum Kuscheln – Eine Familie eröffnet einen Zoo
Krokodile zum Kuscheln – Eine Familie eröffnet einen Zoo
Während andere Kinder sich an Hund und Katze erfreuten, musste Familie Richter schon früh andere Wege gehen: aufgrund der Tierhaar-Allergie des Nachwuchses wurde mit Alligatoren und Schlangen gekuschelt. Die Liebe zum Reptil verfolgte Sohn Fernando Richter bis ins Erwachsenenalter. Und da die Richters eine Zirkusfamilie sind und mit ihren geschuppten Lieblingen auch noch ihren Lebensunterhalt verdienen, stieg die Zahl der Krokodile, Pythons, Leguane immer weiter an. Bis dann irgendwann die Idee aufkam, irgendwo in Deutschland einen Zoo zu eröffnen. Ein geeignetes Gelände wurde in Döbrichau in Nordsachsen gefunden, und weder die Weltwirtschaftskrise noch ein Sturmtief hielten die Richters von ihrem Plan, Europas größten Reptilienzoo aus der Taufe zu heben, ab. Für Fernando Richter, den „Reptilienflüsterer“, die Erfüllung eines Lebenstraums – wenn das Projekt denn erfolgreich ist…. Focus TV begleitete die Richters 2012 auf ihrem Weg dahin.