Krull
Krull
Fernab von Raum und Zeit liegt der geheimnisvolle Planet Krull, beherrscht von einer finsteren Macht, die alles Leben zu unterwerfen droht. Als Prinzessin Lyssa und Prinz Colwyn durch ihre Hochzeit den Frieden sichern sollen, wird Lyssa vom grausamen Herrscher der Schwarzen Festung entführt. Für Colwyn beginnt eine gefährliche Reise voller Magie, fremder Kreaturen und tödlicher Prüfungen. Entschlossen, seine Braut zu retten, stellt er eine ungewöhnliche Gefolgschaft zusammen: den weisen Ynyr, einen geheimnisvollen Zyklopen, den tollpatschigen Magier Ergo und eine Bande rauer Gesetzloser. Gemeinsam stellen sie sich den dunklen Mächten und wagen den Ritt in eine Welt voller Feuer und Legenden. Auf magischen Reittieren und durch tödliche Landschaften kämpft sich die Gruppe ihrem Ziel entgegen. Doch je näher sie der Schwarzen Festung kommen, desto größer wird die Bedrohung. Am Ende erwartet sie ein alles entscheidender Kampf zwischen Licht und Dunkelheit.