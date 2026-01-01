Kryptische Briefe eines Serienmörders!
44 Min.Ab 16
44 Min.Ab 16
Kryptische Briefe eines Serienmörders!
Ein kalter Entführungsmord erschüttert El Paso County, Colorado: Die 13-jährige Heather Church verschwindet spurlos aus ihrem Zuhause. Zwei Jahre später liefert der Fund ihres Schädels die traurige Gewissheit eines Verbrechens. Die Spur führt zum Nachbarn Robert Brown. Doch das Grauen ist noch lange nicht vorbei! Aus dem Gefängnis heraus beginnt Brown, kryptische Briefe an die Staatsanwaltschaft zu senden, in denen er 48 Opfer in neun Bundesstaaten andeutet, die sogenannten "Sieben Heiligen Jungfrauen". Haben die Ermittler einen Serienmörder gefangen? Die Ermittlungen führen immer tiefer in die grausigen Verbrechen des Robert Brown.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
16