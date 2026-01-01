KÜHLBOX MYTHEN & FAKTEN! Was stimmt wirklich? | EXPERT TALK mit MAENTUM
66 Min.Ab 12
66 Min.Ab 12
KÜHLBOX MYTHEN & FAKTEN! Was stimmt wirklich? | EXPERT TALK mit MAENTUM
In diesem Bauforum24 Expert Talk geht's um alles, was du über Kühlboxen wissen musst! 🔹 Was sind die wichtigsten Fakten über Kühlboxen? 🔹 Was sind die größten Mythen – und was ist dran? 🔹 Absorber, Kompressor oder Thermoelektrisch – was macht Sinn? 🔹 Energieverbrauch, Solarbetrieb, Lautstärke, Kühlleistung & mehr! 💡 Wichtige Infos für Camper, Festivalfans, Heimwerker, Vanlife & Outdoor-Abenteurer.
Genre:Wissenschaft
Altersfreigabe:
12