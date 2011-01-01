Kühles Grab
89 Min.Ab 12
In einer inzwischen geschlossenen Nervenheilanstalt werden sechs mumifizierte Mädchenleichen gefunden. Bei ihren Ermittlungen kommen Detective Warren und ihr Partner Bobby Dodge dank eines Medaillons, das eines der Opfer um den Hals trug, einer Frau namens Annabelle Granger auf die Spur. Da diese als Kind oft umgezogen ist, fragen sich die Ermittler, wovor die Familie damals auf der Flucht war. Es beginnt eine gefährliche Suche nach dem Mörder der Mädchen.
Genre:Mystery, Thriller, Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 Lions Gate Films Inc. All Rights Reserved.