Küsse à la carte
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Küsse à la carte
Regina arbeitet als Köchin in einer Raststätte im Ruhrpott. Täglich versucht sie, das Beste aus der Kantinenkost zu machen, ihr Talent wird aber von ihrem Boss untergraben. Ihr Schicksal wendet sich, als eines Tages der ebenso arrogante wie attraktive Marcello auftaucht. Sie lässt sich mit ihm auf eine Diskussion über Speisen ein, nicht wissend, dass er ein Starkoch ist. Am Ende bleibt Regina mit einer Einladung in sein Restaurant an der Amalfiküste zurück.
Genre:Romantische Komödie
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH