Küssen verboten, baggern erlaubt
91 Min.Ab 0
Die beiden 17-jährigen Schüler Julia und Philip sind ein erfolgreiches Beachvolleyball-Team und sollen nun an einem Turnier in Spanien teilnehmen. Keine leichte Angelegenheit für Julia, denn ihr Freund Andy reagiert ziemlich eifersüchtig, und Philip ist ständig hinter coolen Blondinen her. Julia aber ist extrem ehrgeizig und will unbedingt gewinnen: Sie schwört zusammen mit Philip und Klassenkamerad David, in Spanien keinen Sex zu haben. Doch die Versuchung ist groß ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
