Kulinarische Winterreise
31 Min.Ab 6
31 Min.Ab 6
Kulinarische Winterreise
Meret Bisseggers Winterküche ist ein Fest der kulinarischen Fantasie, der unkonventionellenRezepte und des Wissens, worauf es beim Kochen wirklich ankommt. Auf ihrem Speisezettel steht zur Zeit der ganze Produkte-Reichtum der kalten Jahreszeit. Das Haus der Köchin und Kochbuchautorin in Malvaglia am Eingang zum Bleniotal im Tessin ist eine Art gastronomische Forschungsstätte, in der die Rückbesinnung auf lokale Traditionen und die Offenheit für die Küchen der Welt zu nachhaltigen Geschmackserlebnissen führen. Vaut le détour - lohnt den Umweg - steht in solchen Fällen im Reiseführer.
Genre:Spezial, Kochen, Dokumentation
Produktion:CH, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NZZ TV