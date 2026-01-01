Kung Fu Killer
Kung Fu Killer
Fung Yu-Sau hat einen Klumpfuß, ist Kung Fu-Kämpfer und mordet schonungslos auf den Straßen von Hongkong. Seine Opfer sind Kung Fu-Meister, bei ihnen allen findet sich eine eiserne Schwalbe. Schließlich erfährt Kampfkunst-Lehrer Hahou Mo, der wegen einer Tötung bei einem Polizeieinsatz inhaftiert ist, davon. Er erzwingt seine vorläufige Freilassung, da er überzeugt ist, nur er könne den Fall lösen, dem ein rätselhaftes Muster zu Grunde zu liegen scheint. Doch die leitende Ermittlerin Luk Yuen-Sum und Hahou Mo stehen vor einer schier unlösbaren Aufgabe, denn der Killer ist ihnen immer einen Schritt voraus. Nach einer Begegnung von Fung Yu-Sau und Hahou Mu, gelingt es dem Gejagten, zu fliehen. Nun steht Hahou Mu unter Verdacht, mit Fung Yu-Sau gemeinsame Sache zu machen. Es entwickelt sich ein unbarmherziges Katz-und-Maus-Spiel, das in einem brutalen Showdown endet.