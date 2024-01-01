Kung Fu Panda 4
91 Min.Ab 6
91 Min.Ab 6
Kung Fu Panda 4
Der mutige Kung-Fu-Meister Po steht vor einer gewaltigen Herausforderung: Als spiritueller Führer muss er sich nicht nur neuen, sondern auch alten Widersachern stellen, und er sucht zudem einen würdigen Nachfolger als Drachenkrieger. Die mächtige Gestaltwandlerin, das Chamäleon, pfuscht ihm jedoch immer wieder ins Handwerk. Unterstützung findet Po in der gerissenen Diebin Zhen, deren Fähigkeiten im Kampf gegen das Chamäleon unerlässlich sind ...
Genre:Animation
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
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