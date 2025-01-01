La Boum II - Die Fete geht weiter
104 Min.Ab 12
La Boum II - Die Fete geht weiter
Vic ist inzwischen zu einem Teenager herangewachsen. Als sie eines Tages durch einen dummen Zufall - ihre Reisepässe werden im Zug versehentlich vertauscht - Philippe kennen lernt, ist es um sie geschehen: Die beiden verlieben sich Hals über Kopf. Doch Vic macht sich Gedanken darüber, ob Philippe wirklich der Richtige ist - und dann wäre da auch noch der charmante Felix. Indessen haben ihre Eltern andere Probleme: Berufliches Weiterkommen erfordert eine zeitliche Trennung.
Genre:Tragikomödie
Produktion:FR, 1982
