Labor Day
107 Min.Ab 6
107 Min.Ab 6
Labor Day
Kate Winslet und Josh Brolin in einer ungewöhnlichen Liebesgeschichte: Die Alleinerziehende Adele und ihr 13-jähriger Sohn begegnen im Supermarkt einem verletzten Fremden, den sie schließlich mit in ihr Zuhause nehmen. Der Mann entpuppt sich als verurteilter Mörder auf der Flucht vor der Polizei. Adele gewährt ihm Unterschlupf und langsam baut sich eine intime Beziehung zwischen den beiden auf. Doch ihre Liebe ist ein Spiel gegen die Zeit, das schon bald vorbei sein kann.
Genre:Romanze, Drama
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.