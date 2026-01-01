Labor Day
Labor Day
Im heißen Sommer 1987 lebt die zurückgezogene Adele Wheeler mit ihrem 13‑jährigen Sohn Henry ein stilles, von Einsamkeit geprägtes Leben in New Hampshire. Seit der Trennung von ihrem Mann verlässt Adele nur selten das Haus – bis Henry sie überredet, am Vorabend des Labor-Day-Wochenendes einen seltenen Einkaufsbummel zu wagen. Dort begegnen sie dem verletzten Frank Chambers, einem entflohenen Häftling, der dringend Unterschlupf braucht. Trotz ihrer Angst spürt Adele eine unerwartete Vertrautheit und nimmt Frank mit nach Hause. Während Frank sich erholt, entsteht zwischen beiden eine tiefe, überraschende Nähe, die Adele verlorene Lebensfreude und Hoffnung zurückgibt. Henry jedoch beobachtet die rasch wachsende Verbindung mit Misstrauen und Sorge. Als die Polizei die Suche nach Frank verstärkt, geraten ihre zarten Gefühle unter Druck. Die gemeinsamen Tage werden zu einem kostbaren, aber fragilen Zufluchtsort – dem Beginn eines Sturms, der alles verändern könnte.