Lady Musketier - Alle für Eine
85 Min.Ab 12
Lady Musketier - Alle für Eine
Um Frieden zu stiften, will König Ludwig XIV. die spanische Prinzessin Maria Theresia heiraten. Die jungen Musketiere Gaston, Antoine und Etienne sollen ihre Kutsche finden und sicher nach Paris geleiten. D’Artagnans Tochter Valentine, die des Mordes an der Mätresse des Königs bezichtigt wird, flieht zu ihnen. Gemeinsam mit den Musketiervätern kämpfen sie gegen die hinterhältige Leibgarde Kardinal Mazarins, die beide Frauen in ihre Gewalt bringen will.
Genre:Abenteuer, Action, Historisches Drama
Produktion:DE, HR, US, 2004
Altersfreigabe:
12
