Lady Musketier - Alle für Eine - 1. Kampf für den König
85 Min.Ab 12
85 Min.Ab 12
Lady Musketier - Alle für Eine - 1. Kampf für den König
Während ein blutiger Krieg zwischen Frankreich und Spanien tobt, träumt Valentine D'Artagnan davon, in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten - dem berühmtesten aller Musketiere. Doch sie wird in eine Intrige der hinterhältigen Lady Bolton verwickelt und nun unschuldig als Mörderin gejagt...
Genre:Abenteuer, Action, Historisches Drama
Produktion:DE, HR, US, 2004
Altersfreigabe:
12
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