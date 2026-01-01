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Lady Musketier - Alle für Eine - 1. Kampf für den König

Lady Musketier - Alle für Eine - 1. Kampf für den König

85 Min.Ab 12
Netzkino85 Min.Ab 12
Netzkino

Lady Musketier - Alle für Eine - 1. Kampf für den König

Während ein blutiger Krieg zwischen Frankreich und Spanien tobt, träumt Valentine D'Artagnan davon, in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten - dem berühmtesten aller Musketiere. Doch sie wird in eine Intrige der hinterhältigen Lady Bolton verwickelt und nun unschuldig als Mörderin gejagt...

Genre:
Abenteuer, Action, Historisches Drama
Produktion:
DE, HR, US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH