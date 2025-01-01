Laid To Rest
87 Min.Ab 18
87 Min.Ab 18
Laid To Rest
Eine junge Frau wacht in einem Sarg auf. Sie kann sich nicht erinnern, wer sie ist und wie sie in den Sarg kam. Ein Fremder taucht auf. Bewaffnet mit einem scharfen Messer, einer Kamera auf der Schulter, die seine Morde aufzeichnen sollen und einer Maske aus glänzendem Chrom. Die Frau kann fliehen und trifft auf den sympathischen Tucker, der sie zu sich nach Hause mitnimmt. Doch "Chromeskull" folgt den beiden und hat kein Erbarmen mit allen, die seinen Weg kreuzen.
Genre:Horror
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH