Last Hitman
83 Min.Ab 16
83 Min.Ab 16
Last Hitman
Als Adam (Jack O'Connell) einen Aushilfsjob als Fahrer annimmt, ahnt er nichts von den kriminellen Machenschaften, in die er bald verwickelt sein wird. Denn die beiden Männer für die er arbeiten soll, Peter (Peter Mullan) und Roy (Tim Roth), sind in der britischen Unterwelt bestens vernetzt. Ehe sich Couchpotato Adam versieht, steckt er bis zum Hals in ernsthaften Problemen. Als „Praktikant“ eines Auftragskillers soll der 19-Jährige zunächst bei der fachgerechten Entsorgung von Leichen helfen. Doch in nur 24 Stunden gerät der Nachwuchsgangster selbst mitten hinein in einen mörderischen Überlebenskampf. - Gangsterdrama von Craig Viveiros mit Filmbösewicht Tim Roth („Pulp Fiction“, „The Hateful 8“).
Genre:Thriller, Action
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.