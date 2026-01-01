Leben an der Armutsgrenze - Wenn das Geld nicht reicht
23 Min.Ab 12
23 Min.Ab 12
Leben an der Armutsgrenze - Wenn das Geld nicht reicht
Ohne Job kein Geld - ein Leben an der Armutsgrenze. In Berlin lebt jeder Fünfte von Hartz IV.Doch was, wenn das Geld nicht reicht? Da viele Hartz IV Empfänger mit dem Geld nicht auskommen, gehen sie zu sozialen Einrichtungen wie der „Arche“. Das christliche Kinder- und Jugendwerk kümmert sich um Kinder aus bedürftigen Familien. Die FOCUS TV Reportage über Menschen, die ihr Leben am Existenzminimum bestreiten müssen. Werden sie der Spirale der Armut entfliehen können?
Genre:Dokumentation, Nachrichten
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71