Leben mit der Todesstrafe - Die "Texas Seven"
Leben mit der Todesstrafe - Die "Texas Seven"
Joseph Garcia und George Rivas gehören zu der Gruppe der "Texas Seven", die im Jahr 2000 aus einem texanischen Hochsicherheitstrakt ausbrach. Alle erhielten die Todesstrafe. Während des Ausbruchs erschoss Rivas einen Polizisten. Diese Doku porträtiert die Geschichte der beiden und den Umgang mit dem drohenden Tod. Über 1300 Menschen sind in den USA seit 1976 hingerichtet worden. Die Todesstrafe ist auch innerhalb des Landes höchst umstritten. Der deutsche Regisseur Werner Herzog, der in den USA lebt und arbeitet, lässt in der Dokumentation „Im Todestrakt" (Original: „Death Row") Todeskandidaten zu Wort kommen. Herzog tritt in einen Dialog mit Häftlingen in der Todeszelle und fragt sie nach ihren Ansichten über Leben und Tod. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.