Lebendig begraben - Ein perfekter Mord? | Criminal Pursuit
Lebendig begraben - Ein perfekter Mord? | Criminal Pursuit
Der Exxon-Manager Sidney Reso wird aus der Einfahrt seines Hauses in Morris Township, New Jersey, entführt. Die Kidnapper fordern 18,5 Millionen Dollar Lösegeld. Den Ermittlern gelingt es, DNA-Proben sowohl von den Lösegeldforderungen als auch von den Münztelefonen an den Exxon-Tankstellen, von denen aus die Entführer anriefen, zu gewinnen, die sie auf eine entscheidende Fährte führen. Doch steckt hinter der Entführung wirklich eine Organisation von Umweltradikalen und kann Reso lebendig gefunden werden? Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.