Lebensmittel und die Macht der Rezeptur

30 Min.
just cooking
just cooking
Das trendige Lebensmittel für den hippen Konsumenten: Natürlich, frisch, gesund, möglichst noch vegetarisch oder vegan soll es sein. Was uns schmeckt ist aber oftmals ein Konstrukt aus vielen Zutaten bis hin zu Aromastoffen und Konservierungsmitteln. Es ist die Kunst und die List der Rezeptur, die unsere Sinne zugleich herausfordert und verführt.

Genre:
Spezial, Dokumentation
Produktion:
CH, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© NZZ TV