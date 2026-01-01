Lebensretter bei der Feuerwehr gesucht: Das harte Auswahlverfahren der Azubis
Lebensretter bei der Feuerwehr gesucht: Das harte Auswahlverfahren der Azubis
Feuer löschen, Leben retten und ein krisensicherer Job – die Arbeit bei der Feuerwehr ist für viele der Traumberuf schlechthin. Rund 2000 Bewerberinnen und Bewerber kämpfen jedes Jahr allein in Hamburg um einen Ausbildungsplatz im mittleren Dienst. Doch nur 60 bis 80 Glückliche dürfen letztlich die Feuerwehruniform tragen. Das Auswahlverfahren ist hart. Zwei Tage lang werden die Kandidaten auf ihre Allgemeinbildung, ihre Motivation und ihre sportliche Fitness hin durchgecheckt. Mehr als die Hälfte fällt bereits beim Theorietest durch. Wer dann noch im Rennen ist, muss Wochen später den Sporttest meistern. Und auch da trennt sich ganz schnell die Spreu vom Weizen.... Die Focus TV Reportage begleitete 2007 Feuerwehranwärter auf dem Weg zu ihrem Traumjob.