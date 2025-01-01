Lebenszeichen
87 Min.Ab 6
Regiedebüt von Werner Herzog: Der verwundete Wehrmachtssoldat Strozek soll gegen Ende des Zweiten Weltkrieges auf der griechischen Insel Kos mit seinen Kameraden Becker und Meinhard ein Munitionsdepot bewachen. Doch die quälende Hitze und die nervenaufreibende Erwartung eines Feindes, der möglicherweise nie kommt, setzen ihm zunehmend zu. Er verliert nach und nach den Verstand ...
Genre:Drama
Produktion:DE, 1968
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH