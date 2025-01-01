Lenßens großer Food-Check - Alles, was Recht ist!
88 Min.Ab 12
88 Min.Ab 12
Lenßens großer Food-Check - Alles, was Recht ist!
Darf man eigentlich die Rechnung mindern, wenn man zu lange auf sein Essen gewartet hat? "SAT.1 Gold"-Anwalt Ingo Lenßen sagt den Zuschauer*innen, was ihr gutes Recht ist. Und Sie werden beim großen Food-Check viele überraschende Erkenntnisse gewinnen - sei es bei Ihren Rechten im Restaurant oder beim Lieferdienst.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 GOLD