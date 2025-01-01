Lenßens großer Wohn-Check - Alles, was Recht ist!
90 Min.Ab 12
Wie ist das bei einem Mietvertrag? Gilt da der Handschlag? Oder kommt der Vertrag nur schriftlich zustande? Und wann darf mich der Vermieter wegen Eigenbedarfs kündigen? SAT.1 Gold-Anwalt Ingo Lenßen sagt den Zuschauer*innen, was ihr gutes Recht ist. im großen Wohn-Check werden viele Fragen rund um die Themen Wohnen und Mieten beantwortet.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
