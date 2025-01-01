Leprechaun – Der Killerkobold
90 Min.Ab 16
90 Min.Ab 16
Leprechaun – Der Killerkobold
Ein Leprechaun ist ein Zwerg aus der Sagenwelt, der nichts so sehr liebt wie sein Gold, das er am Ende des Regenbogens versteckt. Als der naive Ozzi die Goldstücke findet, ahnt er nicht, dass er damit den tödlichen Zorn des Leprechauns auf sich zieht. Gemeinsam mit seiner Freundin Tory sieht er sich rabiaten Attacken des Killergnoms ausgesetzt, und der gibt nicht auf bevor er jede einzelne Münze zurück hat, doch Pechvogel Ozzi hat eine Münze verschluckt.
Genre:Horror, Comedy
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© MCMXCII Trimark Pictures. All Rights Reserved.